Число жертв землетрясения в Турции возросло до 5 434 человек

Число погибших в результате землетрясения, обрушившегося на юго-восток Турции в ночь на 6 февраля, возросло до 5 434 человек. Об этом сообщил турецкий Минздрав, передает RT.
Подземные толчки, которые затронули также несколько сирийских провинций, ощущались в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии и Абхазии. Из-под завалов в Турции удалось вызволить свыше 8 000 человек.
«Мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф в мире», — заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган после трагедии.
После масштабного землетрясения в Турции объявили семидневный траур. Ликвидировать последствия природного бедствия помогают спасатели из разных стран, в том числе российские специалисты.