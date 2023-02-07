NYT: Вашингтон умышленно блокирует переговоры Москвы и Киева

Соединенные Штаты намерены и дальше мешать переговорам России и Украины, при этом обостряя конфликт поставками вооружений. Такую точку зрения высказал обозреватель газеты New York Times Кристофер Колдуэлл.
Вашингтон уже давно не помогает Украине, отметил он. Белый дом лишь делает из страны основного противника России, постепенно вовлекая в конфликт и Соединенные Штаты.
«Обе стороны имеют стимул сесть за стол переговоров. Но у администрации (президента США Джо) Байдена другие планы», — заявил Колдуэлл.
США делают ставку на победу Украины, однако все больше фактов говорят о ее поражении, добавил эксперт. Для многих очевидно, что в конфликте выиграет страна с большими демографическими и промышленными ресурсами.