Минэнерго США повысило прогнозируемую стоимость нефти Brent на 2023 год

Вместе с этим вырос прогноз средней стоимости нефти WTI на 2023 год. В январе она была на отметке 77,18 доллара, а сейчас повысилась до 77,84 доллара за баррель. Показатели на следующий год остались прежними — 71,57 доллара за баррель.