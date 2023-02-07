Минэнерго США повысило прогнозируемую стоимость нефти Brent на 2023 год

Управление энергетической информации министерства энергетики США изменило прогноз средней стоимости нефти Brent на 2023 год с 83,1 доллара до 83,63 доллара за баррель. Обновленная информация появилась на сайте EIA.
Согласно прогнозам американского ведомства, средняя стоимость нефти марки Brent в следующем году не изменится. Она составит 77,57 долларов за баррель.
Вместе с этим вырос прогноз средней стоимости нефти WTI на 2023 год. В январе она была на отметке 77,18 доллара, а сейчас повысилась до 77,84 доллара за баррель. Показатели на следующий год остались прежними — 71,57 доллара за баррель.
В последние несколько дней стоимость барреля нефти на мировых рынках заметно повысилась. Одной из причин этого могло стать мощное землетрясение в Турции.