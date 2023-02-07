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Минэнерго США повысило прогнозируемую стоимость нефти Brent на 2023 год

Экономика
Минэнерго США повысило прогнозируемую стоимость нефти Brent на 2023 год

Управление энергетической информации министерства энергетики США изменило прогноз средней стоимости нефти Brent на 2023 год с 83,1 доллара до 83,63 доллара за баррель. Обновленная информация появилась на сайте EIA.

Согласно прогнозам американского ведомства, средняя стоимость нефти марки Brent в следующем году не изменится. Она составит 77,57 долларов за баррель.

Вместе с этим вырос прогноз средней стоимости нефти WTI на 2023 год. В январе она была на отметке 77,18 доллара, а сейчас повысилась до 77,84 доллара за баррель. Показатели на следующий год остались прежними — 71,57 доллара за баррель.

В последние несколько дней стоимость барреля нефти на мировых рынках заметно повысилась. Одной из причин этого могло стать мощное землетрясение в Турции.
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