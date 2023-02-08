Российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Миротворческий контингент России объявил о нарушении режима тишины в зоне нагорнокарабахского конфликта. Об этом говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности миротворцев в зоне вооруженных действий.
В ведомстве подчеркнули, что командование миротворческого контингента РФ вместе с представителями Баку и Еревана ведет разбирательство по факту произошедшего. Отмечается, что в результате нарушения режима прекращения огня никто не пострадал.
«Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе», — следует из заявления МО РФ.
Российские миротворцы продолжают переговоры для возобновления движения машин по маршруту Степанакерт — Горис, добавили в военном ведомстве.