Нет показной роскоши и да отдыху в России: итоги пятого дня опроса депутатов ГД

Более 30 парламентариев за день — таковы итоги опроса депутатов Государственной думы России об инициативе запретить чиновникам выезд за рубеж для отдыха до конца СВО. Результаты свидетельствуют о глобальной убежденности народных избранников в необходимости внутренней этики и понимании момента у коллег — с таким результатом ФАН заканчивает очередной день.
Инициативу озвучил российский бизнесмен Евгений Пригожин. Опрос законодателей начался 3 февраля. За прошедшие дни своим мнением с журналистами поделились свыше 120 депутатов ГД РФ.
Неэтично
Так, из опрошенных ФАН во вторник, 7 февраля, 70% депутатов однозначно назвали неэтичным поведение таких чиновников и депутатов, которые оплачивают дорогостоящий отдых себе или своим детям из числа «золотой молодежи». Особенное неприятие парламентариев вызвала демонстрация в интернете свидетельств этих поездок.
Кичиться богатством для лиц, обличенных властью, будь то на федеральном или региональном уровне, считает неприемлемым Оксана Дмитриева.
«Не только в связи с СВО, но и по любым другими причинам на депутатов Госдумы какая-то этика должна распространяться», — сказала она.
Такой же позиции придерживается и Валентина Артамонова, считающая, что демонстрация госслужащими любви к роскоши может привести к деморализации и расколу внутри российского общества.
«Народные избранники должны соблюдать нормы поведения в любых ситуациях. Особенно в такое сложное время, когда страна проводит СВО», — заявила политик.
А Владимир Сипягин даже отметил, что обеспеченным депутатам и чиновникам следует тратиться не на роскошные курорты, а подумать о поддержке участников спецоперации и их семей.
Елена Вторыгина высказалась наиболее резко, заявив, что она даже не дочитывает подобное хвастовство, когда встречает его в соцсетях. Ведь речь идет о моральной несостоятельности. И вообще, кто чем хватается: кто отдыхом детей за границей, а кто детьми, которые служат Родине.
«Я только что приехала из региона. Родители тех детей, которые сегодня участвуют в СВО, не то что не плачут, но гордятся: “Мой сын служит там-то!” или “Мой сын пришел на побывку!” Я вся в слезах, а его мать гордится своим ребенком. Вот это воспитание в наших городах, селах и городах! А вот эти "золотые" моральные уроды пусть с этим живут! Уверена, окружение все равно их осудит. Ни к чему хорошему это не приведет!» — рассказала собеседница ФАН.
Развитие туризма в России
Если уж так хочется отдохнуть, то стоит обратить внимание не на заграницу, а на родные края, продолжил рассуждения Сипягин.
«С точки зрения их отпуска и заграничных поездок прежде всего, конечно, я категорически против в такой непростой ситуации. Уж если невмоготу и хочется отдохнуть от тяжелых депутатских будней, есть прекрасные места в нашей замечательной стране, куда депутаты могут поехать со своей семьей. Это Черное море, Каспийское, Карелия и так далее. Большое количество мест, в которых можно отдохнуть. Я даже не говорю про центральную полосу, Сибирь, Урал, Байкал», — напомнил парламентарий.
О том, что правительству следует поддерживать туризм внутри страны, заговорил и Артем Бичаев. Он считает, что недоступные цены и нехватка мест в наибольшей степени способствуют поиску лучших и более дешевых локаций за рубежом:
«Нужно посмотреть стоимость отдыха на российских курортах. Многие люди и были бы рады провести там отдых, но в связи с загруженностью этих мест и часто высокой стоимостью не у всех есть такая возможность. Давайте говорить честно, мы видим эти цены и об этом забывать нельзя. Правительство должно создавать дополнительные места для отдыха, чтобы повышалась конкуренция и снижалась стоимость пребывания там».
Категорически запретить
Высказались за однозначный запрет зарубежных путешествий для чиновников Александр Терентьев и Виктор Соболев.
«На этот счет мое мнение самое-самое положительное. Это давно нужно было сделать», — заявил член Комитета по обороне генерал-лейтенант Соболев.
Депутаты и курорты несовместимы, считает он. Да и какие курорты могут быть, когда другие воюют, получают ранения и гибнут?
По мнению Терентьева, веселиться и отдыхать в период СВО власть предержащие не должны:
«Если человек пошел служить государству, он должен разделять все тяготы и лишения своего народа. Раз сегодня мы в ситуации, когда весь коллективный Запад имеет что-то против нас, мы вынуждены защищать свои интересы, пусть даже на территории другого в прошлом государства. Сегодня это наша страна. Поэтому я поддерживаю инициативу: я за то, чтобы все чиновники были здесь, потому что время не такое простое, как кажется. Мне кажется, не этично в то время, когда гибнут наши ребята — веселиться, отдыхать. Потому что, в принципе, на их месте может быть любой из нас. Мы все обязаны защищать нашу Родину», — высказался политик.
Запрещать не надо — надо самим понимать
Были среди ответивших на вопросы ФАН и два депутата, которые считают невозможным поддержать введение законодательного запрета на выезд для отдыха за рубеж для чиновников. Это противоречит Конституции РФ. А то, что демонстрировать такое благосостояние напоказ неэтично, представители власти должны понимать и сами.
«Но поехать, когда сегодня страна требует от всех отдачи и работы — просто взять и праздно ехать за границу, на мой взгляд, для чиновников (речь идет о чиновниках), на мой взгляд, ну немножко с моральной точки зрения… Ну, я бы воздержался, например, что я и делаю. И все мои коллеги так делают», — высказал свою Георгий Карлов.
Не готов осуждать чиновников за честно заработанную роскошь и Артем Бичаев. Моральная же сторона, по его мнению — это другое.
Вообще говорить не о чем
Еще одно мнение озвучил корреспонденту ФАН Евгений Бессонов. Депутат считает, что вопрос запрета на выезд за рубеж вообще не стоит рассмотрения, поскольку не решает и части глобальных задач, стоящих перед страной. Работать надо, считает он:
«Сейчас более важными вопросами надо заниматься, а это распыление. Сейчас промышленность надо поднимать. Промышленность, сельское хозяйство укреплять».
Ждите ответа
Несмотря на множество попыток связаться с депутатом Александром Хинштейном, он не удостоил корреспондента ФАН ответом. Даже прочитав вопрос в мессенджере, проигнорировал его. Не исключено, что парламентарий не просто так решил пропустить оживленный общественный дискурс по поводу бесстыдной роскоши высокопоставленных чиновников и депутатов. Но пусть это остается на его совести.
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