Нет показной роскоши и да отдыху в России: итоги пятого дня опроса депутатов ГД

Елена Вторыгина высказалась наиболее резко, заявив, что она даже не дочитывает подобное хвастовство, когда встречает его в соцсетях. Ведь речь идет о моральной несостоятельности. И вообще, кто чем хватается: кто отдыхом детей за границей, а кто детьми, которые служат Родине.