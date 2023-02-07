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Сейсмолог Вольфман исключил возможность разрушительных землетрясений в Крыму

Общество
Сейсмолог Вольфман исключил возможность разрушительных землетрясений в Крыму

Землетрясения, подобные турецким, в Крыму не прогнозируются, так как полуостров находится на окраине сейсмического пояса. Об этом заявил директор Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Юрий Вольфман.

Полностью землетрясения в Крыму исключать нельзя, однако даже в самых страшных прогнозах они не станут такими же разрушительными, как в Турции, отметил эксперт. По его словам, самое сильное сейсмособытие было зафиксировано в 1927 году. Тогда магнитуда составляла 6,9, передает ТАСС.

«Крым является сейсмоопасным регионом, безусловно. Однако Турция находится в самом центре опасного планетарного сейсмического средиземноморского пояса, а Крым— на окраине, на периферии», — объяснил Вольфман.

Как ранее сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, землетрясения затронули территории, на которых проживают около 13 миллионов человек, передает RT.
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