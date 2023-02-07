Сейсмолог Вольфман исключил возможность разрушительных землетрясений в Крыму

Землетрясения, подобные турецким, в Крыму не прогнозируются, так как полуостров находится на окраине сейсмического пояса. Об этом заявил директор Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Юрий Вольфман.
Полностью землетрясения в Крыму исключать нельзя, однако даже в самых страшных прогнозах они не станут такими же разрушительными, как в Турции, отметил эксперт. По его словам, самое сильное сейсмособытие было зафиксировано в 1927 году. Тогда магнитуда составляла 6,9, передает ТАСС.
«Крым является сейсмоопасным регионом, безусловно. Однако Турция находится в самом центре опасного планетарного сейсмического средиземноморского пояса, а Крым— на окраине, на периферии», — объяснил Вольфман.