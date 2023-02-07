Рогов заявил о готовности Запорожской области встретить танки Leopard и Abrams

Он отметил, что до сих пор на территории Запорожской области данных танков замечено не было. Однако Рогов признал, что «это серьезное оружие». В связи с этим военнослужащие области подготовились, чтобы встретить танки «во всеоружии». Он сообщил, что в регион поступили на боевое дежурство вертолеты МИ-8, классификации «Сапсан».