Запорожская область полностью готова к встрече с немецкими танками Leopard и американскими Abrams, которые должны поступить на вооружение украинских войск. Такое заявление сделал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он отметил, что до сих пор на территории Запорожской области данных танков замечено не было. Однако Рогов признал, что «это серьезное оружие». В связи с этим военнослужащие области подготовились, чтобы встретить танки «во всеоружии». Он сообщил, что в регион поступили на боевое дежурство вертолеты МИ-8, классификации «Сапсан».
«У них на вооружении большое количество управляемых ракет "Атака", а также разных типов боеголовок, включая термобарические. По сути, один такой вертолет способен уничтожить десять танков, таких как Leopard и Abrams», — приводит слова Рогова РИА Новости.
Правительство Германии одобрило поставку 178 основных боевых танков Leopard 1 Украине. Техника будет передана из запасов промышленности, передавала газета «Взгляд».
Ранее издание Newsweek спрогнозировало проблемы, с которыми Украина столкнется после получения западных танков. По мнению экспертов, далеко не все мосты в стране смогут выдержать большой вес бронемашин.