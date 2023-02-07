Дания, ФРГ и Нидерланды передадут Украине более 100 танков Leopard 1

Дания совместно с Нидерландами и Германией отправит на Украину свыше 100 танков Leopard 1A5. Об этом говорится в сообщении минобороны королевства.
Для передачи танков будет запущен специальный проект. Его целью станет скорейшая доставка вооружения Украине. Ожидается, что первые батальоны прибудут в страну в течение нескольких месяцев. При этом Германия приняла решение о поставке Украине 178 танков, передает Argumenti.ru.
«При широкой поддержке датского парламента правительство изучило возможность сотрудничества по ремонту и передаче Украине не менее 100 танков», — говорится в сообщении.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус приехал на Украину. Он заявил о договоренности с европейскими странами о поставках 20–25 танков Leopard A1 к лету, сообщает RT.