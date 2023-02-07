Дания, ФРГ и Нидерланды передадут Украине более 100 танков Leopard 1

Для передачи танков будет запущен специальный проект. Его целью станет скорейшая доставка вооружения Украине. Ожидается, что первые батальоны прибудут в страну в течение нескольких месяцев. При этом Германия приняла решение о поставке Украине 178 танков, передает Argumenti.ru.