В Турции опровергли сообщения о потушенном пожаре в порту Искендеруна

Информация об успешно потушенном пожаре в турецком порту Искендеруна не соответствует действительности. Об этом сообщает минобороны страны, отметив, что борьба с огнем еще ведется.
Так ведомство прокомментировало ранее появившуюся информацию, опубликованную в пресс-релизе министерства. В нем говорилось, что пожар удалось потушить при помощи вертолетов сухопутных войск и самолета турецких ВВС.
Сейчас текст сообщения изменен. Теперь в нем говорится, что воздушные средства только приступили к тушению возгорания.