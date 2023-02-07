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В Турции опровергли сообщения о потушенном пожаре в порту Искендеруна

Общество
В Турции опровергли сообщения о потушенном пожаре в порту Искендеруна

Информация об успешно потушенном пожаре в турецком порту Искендеруна не соответствует действительности. Об этом сообщает минобороны страны, отметив, что борьба с огнем еще ведется.

Так ведомство прокомментировало ранее появившуюся информацию, опубликованную в пресс-релизе министерства. В нем говорилось, что пожар удалось потушить при помощи вертолетов сухопутных войск и самолета турецких ВВС.

Сейчас текст сообщения изменен. Теперь в нем говорится, что воздушные средства только приступили к тушению возгорания.

Пожар в порту Искендеруна начался 6 февраля в грузовых контейнерах, передает RT. Последние перевернулись в ходе мощного землетрясения.
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