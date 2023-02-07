Глава МИД РФ Лавров обсудил двустороннее сотрудничество с министром иностранных дел Мали

Сергей Лавров уделил внимание и сотрудничеству в образовательной сфере. Он напомнил, что более десяти тысяч граждан республики получили образование в России. Глава МИД РФ поделился планами об увеличении числа стипендий, которые выделяются для студентов Мали с 35 до 290.