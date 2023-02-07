Глава МИД РФ Лавров обсудил двустороннее сотрудничество с министром иностранных дел Мали

Бамако, 7 февраля. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил будущее двустороннего сотрудничества со своим коллегой из Мали Абдулаем Диопом.
Отечественный дипломат впервые прибыл в республику. Тем не менее отношения между странами длятся уже несколько десятков лет.
Сергей Лавров отметил, что лидеры обоих государств намерены продолжать комплексное сотрудничество и заинтересованы в создании совместных и перспективных проектов. В рамках встречи дипломаты обсудили планы в торгово-экономической и инвестиционной деятельности, а также реализуемые программы военно-технического партнерства.
Кроме того, глава МИД РФ подтвердил готовность России содействовать обновлению арсенала Вооруженных сил Мали (FAMa). Ранее Москва уже поставила Бамако шесть самолетов и два вертолета для более эффективной борьбы с террористическими организациями.
Кроме того, в рамках военно-технического сотрудничества отечественные специалисты, которых западные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер», качественно обучают личный состав FAMa. При их консультативной поддержке подразделения армии республики провели серию скоординированных контртеррористических операций в районах Диафарабе и Макине.
Лавров и Диоп обсудили и взаимодействие в рамках Организации Объединенных Наций. Дипломаты считают, что главным вектором сотрудничества на международной арене станет отстаивание основополагающего принципа ООН — суверенного равенства государств.
Сергей Лавров уделил внимание и сотрудничеству в образовательной сфере. Он напомнил, что более десяти тысяч граждан республики получили образование в России. Глава МИД РФ поделился планами об увеличении числа стипендий, которые выделяются для студентов Мали с 35 до 290.
В заключение Абдулай Диоп выразил благодарность Москве за постоянную поддержку и сотрудничество на основе интересов малийского народа. Он высоко оценил партнерство и сообщил о четких планах по его комплексному укреплению и развитию.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров совершил турне по странам Черного континента, в котором обсудил комплексное взаимодействие с представителями Анголы, Эритреи, Эсватини и ЮАР. Подробнее об итогах визита отечественного министра в государства Африки читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.