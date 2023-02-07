Страшное ДТП с автобусом унесло жизни 25 человек в Пакистане

Авария с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля произошла на севере Пакистана. В результате ДТП погибли 25 человек, сообщил новостной канал Ary News.
Всего в общественном транспорте находились 45 человек. После столкновения автобус и легковой автомобиль упали в пропасть. Работникам экстренных служб пришлось проводить спасательные работы в темное время суток. Причины и обстоятельства аварии не уточняются.
«По меньшей мере 25 человек погибли и еще несколько получили травмы, когда пассажирский автобус столкнулся лоб в лоб с автомобилем на Каракорумском шоссе в городе Чилас в Гилгит-Балтистане», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о пяти массовых авариях в Китае. В результате серии смертельных ДТП на скоростной трассе погибли 16 человек.