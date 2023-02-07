Минобороны Германии: Украина получит свыше 100 танков Leopard 1 от стран Европы

Сославшись на агентство DPA, глава ведомства отметил, что к первому или второму кварталу 2024 года данные танки должны получить как минимум три батальона ВСУ. Какие именно страны, помимо Германии, отправят на Украину бронетехнику, Писториус не уточнил, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».