Страны Европы отправят на Украину более 100 основных боевых танков Leopard 1A5. Соответствующее заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус.
Сославшись на агентство DPA, глава ведомства отметил, что к первому или второму кварталу 2024 года данные танки должны получить как минимум три батальона ВСУ. Какие именно страны, помимо Германии, отправят на Украину бронетехнику, Писториус не уточнил, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По его словам, поставка танков пройдет в несколько этапов. Министр обороны добавил, что ФРГ совместно с другими странами «продолжат твердо стоять на стороне Украины в будущем».
«И мы продолжим поддерживать ее (Украину) всем необходимым», — заявил Писториус во время визита в Киев.
Ранее о поставках вооружения на Украину высказался журнал Military Watch Magazine. По мнению экспертов, из-за помощи Киеву Лондон оставил собственную армию без тяжелой артиллерии.