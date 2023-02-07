Совместный военный комитет «5+5» Ливии обсудит в Каире вывод иностранных сил из страны

Каир, 7 февраля. Очередное заседание Совместного военного комитета (СВК) «5+5» Ливии стартовало в столице Египта под эгидой Организации Объединенных Наций. Об этом сообщают арабские массмедиа.
Ожидается, что встречи продлятся два дня. Переговоры проходят в присутствии главы Миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) сенегальского дипломата Абдулая Батили, а также представителей Нигера, Чада и Судана.
Заседания посвящены вопросу вывода иностранных сил и наемников с территории североафриканского государства. В начале встречи посланник Организации Объединенных Наций выразил признательность Правительству Египта за проведение совещаний СВК, а также за неизменную поддержку усилий, направленных на установление мира и стабильности в Ливии.
Абдулай Батили также поблагодарил Совместный военный комитет за его роль в выполнении соглашения о прекращении огня и шаги по активизации плана действий, подписанного в Женеве в октябре 2021 года под эгидой МООНПЛ. По словам главы миссии, нынешние встречи проходят в рамках подготовки к выводу иностранных боевиков и наемников.
«Меры по обеспечению безопасности заложат прочную основу для создания благоприятной политической и экономической среды в стране», — добавил Батили.
Он также отметил, что незадолго до каирских заседаний встречался с посланниками Чада, Судана и Нигера. Последние, в свою очередь, выразили готовность и желание поддержать МООНПЛ в поиске решений для урегулирования ливийского кризиса.
Стоит отметить, что Совместный военный комитет «5+5» возобновил заседания в середине января после длительного перерыва. Ранее его член Мустафа Яхья сообщил, что цель собраний в ближайшее время — обсудить кризис разгула вооруженных группировок в государстве и вопросы вывода иностранных наемников.