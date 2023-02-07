Совместный военный комитет «5+5» Ливии обсудит в Каире вывод иностранных сил из страны

Абдулай Батили также поблагодарил Совместный военный комитет за его роль в выполнении соглашения о прекращении огня и шаги по активизации плана действий, подписанного в Женеве в октябре 2021 года под эгидой МООНПЛ. По словам главы миссии, нынешние встречи проходят в рамках подготовки к выводу иностранных боевиков и наемников.