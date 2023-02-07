Хотя не все западные политики настроены на помощь режиму Владимира Зеленского. Так, например, в ходе одного из последних заседаний Палаты представителей США конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц заявил о том, что Вашингтон тратит на украинцев слишком много денег, разжигая при этом конфликт. Также парламентарий раскритиковал Джо Байдена за то, что страна при его руководстве «нарушает собственные красные линии».