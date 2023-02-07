Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 7 февраля.
Россия
На Херсонском фронте систематические артиллерийские удары по скоплениям сил и техники противника привели к уничтожению до 20 украинских солдат, самоходной гаубицы «Акация» и склада боеприпасов вблизи населенного пункта Тарас Шевченко.
Тем временем Вооруженные силы Российской Федерации использовали ракетно-артиллерийские войска для подавления 86 артиллерийских подразделений, нанесения урона личному составу и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 139 районах.
Благодаря средствам противовоздушной обороны сбиты девять беспилотников противника и семь реактивных снарядов, выпущенных из установок HIMARS и «Ураган».
Ситуация в Донбассе
На Купянском направлении велись боевые действия с применением ударов штурмовой и армейской авиации, а также артиллерийского огня со стороны «Западной» группировки ВС РФ. Это привело к поражению живой силы и техники подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Здесь враг потерял свыше 50 человек личного состава, а также две боевые бронемашины, гаубицу Д-30 и по меньшей мере четыре автомобиля.
На Лиманском направлении происходили аналогичные боевые действия с нанесением авиаударов и обстрелов артиллерией, а также с применением тяжелых огнеметных систем из группировки войск «Центр». Это привело к разгрому подразделений 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новосадовое, Невское, Червонопоповка и Червоная Диброва, а также Серебрянского лесного хозяйства. Там потери ВСУ составили свыше 100 военнослужащих, три бронемашины и два автомобиля.
На Донецком направлении также имели место боевые действия, связанные с точечным поражением подразделений ВСУ и наступлением штурмовых отрядов «Южной» группы войск. В течение дня было уничтожено более 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, РСЗО «Град» и гаубица «МСТА-Б».
В дополнение к военным действиям в районе населенного пункта Ильичевка был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов, принадлежащий Вооруженным силам Украины.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерия войсковой группировки «Восток» нанесла урон живой силе и технике 1-й танковой и 72-й механизированной бригад ВСУ в населенных пунктах Угледар и Водяное. В районах н.п. Разлив, Доброволье и Новоэкономическое поражены четыре склада боеприпасов. Общие потери противника за сутки в обозначенных регионах составили более 80-ти военнослужащих, танк, два броневика, четыре гаубицы Д-20 и Д-30 и одна самоходка «Гвоздика».
Тем временем подразделения добровольцев из ЧВК «Вагнер» продолжали наступление на Бахмут (Артемовск) и его окрестности. В первой половине дня появились сведения о том, что уже четвертая из пяти дорог, ведущих к стратегическому городу с запада, перешла под контроль «музыкантов».
«Вагнеровцы» смогли прорваться к участку трассы между поселками Ивановское и Ступочки. Вытеснив оттуда бойцов 46-й бригады ВСУ, они фактически перерезали дорогу Бахмут — Константиновка.
Украина
Западные издания сообщают о том, что Дания передаст Киеву танки Leopard 1A5, уже снятые с вооружения. Старые машины планируют починить и подготовить к отправке на Украину в ближайшие месяцы.
Тем временем французский Сенат принял новую резолюцию с призывом к властям об увеличении оружейных поставок ВСУ со стороны государства. За данную инициативу проголосовали 324 депутата, в то время как 16 высказались против.
Параллельно с этими событиями Киев посетила делегация Палаты представителей Нидерландов (нижняя палата парламента). Они прибыли в страну еще накануне, и в первую же встречу замруководителя офиса президента Игорь Жовква призвал европейских партнеров дать его стране больше оружия.
Хотя не все западные политики настроены на помощь режиму Владимира Зеленского. Так, например, в ходе одного из последних заседаний Палаты представителей США конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц заявил о том, что Вашингтон тратит на украинцев слишком много денег, разжигая при этом конфликт. Также парламентарий раскритиковал Джо Байдена за то, что страна при его руководстве «нарушает собственные красные линии».