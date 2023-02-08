Руки США в крови: почему Турция говорит об «искусственной» причине смерти тысяч сограждан

Число погибших в одной только Турции в результате землетрясения, по сообщениям СМИ, к настоящему моменту составляет более 6200 человек. Между тем, мощные подземные толчки зафиксированы в количестве 240 по всему миру.
Что могло стать причиной такого всплеска тектонической активности по всей планете? Почему в турецких СМИ высказывают версию о том, что трагедия в этом регионе вызвана «искусственным способом»? Действительно ли человечество располагает технологиями, способными вызывать катастрофы подобного ужасающего масштаба? Своим личным мнением по этим и другим вопросам в интервью ФАН поделился директор международного информационного центра уфологических исследований Валерий Уваров.
— География нынешних землетрясений поражает воображение: от Аргентины до Курил. На Ваш взгляд, чем можно объяснит такой всплеск тектонической активности?
— Эти события имеют техногенное происхождение. О том, что в той или иной форме это будет происходить, я писал еще в конце 2009 года, и в 2010-м. Публикация по-прежнему размещена в интернете. С одной стороны, она имеет некий прогностический характер, с другой же стороны поясняет, что на природный фактор будет накладываться техногенный и совершенно очевидно придет момент, когда американцы начнут использовать систему HAARP для нанесения основного удара по Центральной Азии.
HAARP — сейсмическое оружие, хоть и считается климатическим. До сегодняшнего дня все попытки были сугубо пристрелочными, попытки настроить работу данного инструмента, повысить его точность. Думаю, Турция — последний или один из заключительных актов перед тем, как США официально объявят о выходе последнего американского солдата из Ирака. Сразу после этого по территориям Ирака, Ирана, Сирии будет нанесен удар — это будут страшные землетрясения с большим количеством жертв.
— Трудно даже представить, какому количеству жертв среди мирного населения это может привести. По вашему мнению, зачем Вашингтону может быть нужно такое?
— Основная цель — вывести из игры все те страны с нефтяными и газовыми месторождениями, которые выходят из-под контроля США. Их хотят вывести из строя, чтобы единственным поставщиком ресурсов осталась Америка. Это план. Он реализуется и будет реализовываться. Что сложно предсказать до конца, так это точность реакции планеты Земля на данное воздействие. Все-таки Земля живой организм. У нее, если хотите, есть своя иммунная система.
Как и в случае с организмом человека, где трудно сказать в нюансах, как он отреагирует на тот или иной препарат, здесь тоже очень сложно точно предсказать, какие будут последствия. Однако, они будут страшными и мы это уже наблюдаем. Итак, что касается прошедших землетрясений, они имеют искусственное происхождение. Что меня сегодня несказанно удивило, так это то, что в СМИ уже появился материал, где руководство Турции осторожно высказывается по поводу того, что это был удар искусственного происхождения.
— На ваш взгляд, подобные пугающие события возможно как-то остановить?
— Честно говоря, я с 2010 года где только мог и как только мог, старался популяризировать эту информацию. Очень многие люди знают, что когда я где-либо выступал и встречался с людьми, живущими в тех краях, я им советовал быть крайне осторожными, кому-то говорил сворачивать там свой бизнес и уезжать, потому что будут очень тяжелые события. Обращая на это внимание хочется, с одной стороны, спасти как можно больше жизней, с другой стороны, когда мир начинает уже открыто говорить на эту тему, возможно тот, чей палец лежит на какой-то кнопке, может быть усомнится и не так крепко нажмет. Не знаю, что произойдет.
— И все же, существуют ли какие-то технологии, которые можно было бы противопоставить подобной угрозе?
— У древних были технологии, которые применялись для компенсации таких сейсмических напряжений и снятия основного риска. Это комплексы пирамид, которые размещались на особых акупунктурных точках планеты. В глубине души я понимал, что до этого скорее всего не дойдет и будет то, что сейчас уже происходит. Нынешние события для меня не открытие. Меня это не удивляет. Я этого жду, начиная с 2009 года.
— Кстати, ведь подземные толчки зарегистрированы и на территории США. Как это можно объяснить?
— Мы с вами уже начинаем обсуждать вопросы космополитки. Отвечая на ваш вопрос уточняю, что в происходящем есть естественная природная составляющая. Энергосистема Земли — сложная, разветвленная сеть, которая может давать реакцию в разных точках планеты. Однако, Америка будет платить очень высокую цену за свои поступки подобного рода. Для меня совершенно выраженным сигналом того, что так и будет происходить, было появление пирамидального объекта над Кремлем как раз в 2009 году. Его появление и простимулировало мое желание опубликовать свой материал. Мне было ясно: ОНИ пролетели над Кремлем, значит не просто так туда пришли.
— Позвольте уточнить, кто ОНИ?
— Те, кто пришел на этом корабле пирамидальной формы. Если вы помните, корабль завис над Кремлем ночью и висел в течение четырех часов. Обратите внимание. Сам факт того, что информация об этом не распространялась — поговорили и тут же все затихло. Это говорит о том, что за этой информацией стоит великая правда. Если бы это была неправда, то эту чушь обсуждали бы еще полгода или год. Через некоторое время этот объект наблюдался над Пекином, затем над Вашингтоном. Я думаю, что карту и последовательность объяснять не надо.
— На что же может указывать прибытие таинственных визитеров? В чем может быть их цель?
— Для меня совершенно очевидно, что сейчас в процесс вмешиваются внешние силы. Попытка использовать HAARP и подобного рода оружие, само поведение американцев заслуживает того, чтобы они вмешались. Не то, чтобы мы не можем технологически остановить этот процесс. Можно было бы, грубо говоря, разбомбить этот HAARP и на этом конец всей этой истории. Однако, видите ли, по той или иной причине мы этого не делаем. Когда HAARP оказывает воздействие на тело Земли, никто не может предсказать последствия. Вот мы сейчас наблюдаем последствия в разных частях планеты.
Удар в районе Нью-Йорка — уже пробный выстрел с ИХ стороны. Это как бы предупреждение. Дело еще в том, что помимо использования HAARP, американцы сейчас активно занимаются разработкой психотронного оружия в Калифорнии. Это известно. С помощью этого инструмента они оказывают воздействие на членов своего правительства. Посмотрите на президента (Джо Байдена. — Прим. ФАН) — все сразу станет ясно. Все это списывают на деменцию, но это не совсем она.
Они оказывают воздействие на руководителей других стран. Они хотят влиять и на нашего президента. Этот тот тип оружия, который переполнил чашу ИХ терпения. По Америке будет нанесен удар. Он будет выражен землетрясениями, которые в основном будут сконцентрированы в Калифорнии. Для этого есть две основные причины. Первая — психотронное оружие. Это очень заботит внешние цивилизации. Американцы, как говорится, с цепи сорвались. Второе — использование HAARP. На руках американцев огромное количество крови. Если земляне не в состоянии справиться с этим, то ОНИ включаются в этот процесс сами.
— К каким последствиям могут привести ИХ удары по США?
— Ясно только одно, удары будут наноситься, как говорил наш президент, по центрам принятия решений. ОНИ стараются сделать так, чтобы пострадал минимум людей. Те, кто будут в зоне удара — пострадают. К сожалению, другого выхода нет.
— Вы считаете, что удар в виде землетрясений был осуществлен по странам, которые вышли из-под контроля и представляют собой конкурентов Америки по торговле газом и нефтью. Россия ведь очень серьезный конкурент США. Означает ли это, что сейсмическое оружие может угрожать и РФ?
— Все дело в том, что они уже пытались бить по нам, но наша страна, в основном, находится на архейском щите. Это очень толстые, тяжелые породы. У американцев не получается навредить нам. Россию это не коснется.
Тем временем сейсмологи продолжают фиксировать подземные толчки в центральной части Турции.