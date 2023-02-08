Руки США в крови: почему Турция говорит об «искусственной» причине смерти тысяч сограждан

— Честно говоря, я с 2010 года где только мог и как только мог, старался популяризировать эту информацию. Очень многие люди знают, что когда я где-либо выступал и встречался с людьми, живущими в тех краях, я им советовал быть крайне осторожными, кому-то говорил сворачивать там свой бизнес и уезжать, потому что будут очень тяжелые события. Обращая на это внимание хочется, с одной стороны, спасти как можно больше жизней, с другой стороны, когда мир начинает уже открыто говорить на эту тему, возможно тот, чей палец лежит на какой-то кнопке, может быть усомнится и не так крепко нажмет. Не знаю, что произойдет.