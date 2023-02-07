Больные фантазии Арестовича: депутат Белик о «превращении» Украины в Южную Корею

Суверенная Украина в любом виде не представляет для Запада интереса. В случае ее раздела ни о каком построении «Южной Кореи» не может быть и речи. Вчерашние «союзники» просто заберут себе все приглянувшееся. И все заявления экс-советника Офиса президента Украины — не более чем фантазии. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал депутат Государственной думы Дмитрий Белик.