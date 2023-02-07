Больные фантазии Арестовича: депутат Белик о «превращении» Украины в Южную Корею

Суверенная Украина в любом виде не представляет для Запада интереса. В случае ее раздела ни о каком построении «Южной Кореи» не может быть и речи. Вчерашние «союзники» просто заберут себе все приглянувшееся. И все заявления экс-советника Офиса президента Украины — не более чем фантазии. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал депутат Государственной думы Дмитрий Белик.
Украина может быть разделена между Россией и Западом по «корейскому сценарию. При этом США и ЕС превратят оставшуюся часть территории в «новую Южную Корею». С таким заявлением вчера выступил бывший советник ОП Украины Алексей Арестович.
«Корейский сценарий» предполагал разделение Корейского полуострова на две примерно равные части. Но если итогом этого сценария стали КНДР и Южная Корея, то Украина близка к тому, чтобы вовсе лишиться государственности. Заявление Арестовича о том, что часть Украины при этом будет новой Южной Кореей, – это фантазии, как и то, что этой части страны удастся благополучно существовать под крылом Запада», — рассказал парламентарий.
Депутат отметил, что территориальные претензии к Украине есть у многих соседей. И «удар в спину» может последовать оттуда, откуда Киев не ждет.
«Нет сомнения в том, что Россия доведет специальную военную операцию до конца. Осознавая сейчас, что противостояние с нашей страной идет не по плану, Соединенные Штаты и НАТО обдумывают варианты. На Западе давно готовы к разделу Украины, которая лицемерно использована Западом как плацдарм в борьбе с Россией. Как только Киев постигнет крах, Украину не преминут разобрать на части: Польше давно не дают покоя имперские амбиции в отношении территории Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей, Венгрия может забрать Закарпатье, а та же Румыния, например, будет претендовать на Черновицкую область», — указал он.
В связи с этим нынешнему украинскому руководству следовало бы задумывается не о гипотетических «золотых горах» из западных инвестиций, а о банальном вопросе выживания.
«Отхватить свою долю пирога страны Запада не упустят, так что в нынешних условиях киевскому режиму следует думать не о сценарии, где будет «две Украины», а о том, чтобы эта страна вообще не исчезла с географической карты», — подытожил собеседник нашего издания.
Эксперты рассказали нашему изданию, что «корейский вариант» совершенно неприемлем для Украины не только по причине внешних факторов. Культурная среда, которую там выстроили за 30 лет, основана прежде всего на антагонизме с РФ. При таких вводных, никакого «Чуда на реке Ханган» можно не ждать.