Вашингтон, 7 февраля. Представители Республиканской партии все меньше верят в возможность победы киевского режима. Об этом свидетельствуют результаты опросов ведущих американских СМИ.
Согласно опросу издания NBC News, 63% республиканцев выступают против предоставления большего финансирования и оружия Киеву. Это самый высокий результат за все время исследований, связанный с решением администрации Байдена об отправке танков для ВСУ.
Также представители Республиканской партии более скептично относятся к тому, что Киев может одержать победу. Опрос канала Fox News показал, что две трети демократов считают вероятной «перемогу» ВСУ. Результаты демократов демонстрируют иную тенденцию: 43% опрошенных уверены в победе России, а 42% допускают возможность успеха Киева.
Другой опрос Fox News показал, что 34% демократов считают, что Украина «с большой вероятностью» переживет конфликт, но только 15% республиканцев допускают дальнейшее существование киевского режима.
Также наблюдается и рост скептицизма в отношении того, что украинский кризис представляет угрозу для США. Социологическое исследование Университета Маркетт показало, что только 24% членов партии считают, что происходящее на Украине имеет «большое значение» для жизни в Соединенных Штатах.
Ранее представители Республиканской партии призывали провести аудит предоставляемого Киеву вооружения, опасаясь, что оно может попадать не в части ВСУ, а в страны Африки и Ближнего Востока. После захвата Палаты представителей по итогам выборов республиканские парламентарии начали чаще критиковать Байдена за его безоговорочную помощь Киеву и продвигать идею сокращения государственных расходов США для стабилизации бюджета страны.