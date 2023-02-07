СМИ: более половины республиканцев считают, что США делают слишком много для Киева

Ранее представители Республиканской партии призывали провести аудит предоставляемого Киеву вооружения, опасаясь, что оно может попадать не в части ВСУ, а в страны Африки и Ближнего Востока. После захвата Палаты представителей по итогам выборов республиканские парламентарии начали чаще критиковать Байдена за его безоговорочную помощь Киеву и продвигать идею сокращения государственных расходов США для стабилизации бюджета страны.