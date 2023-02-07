Как из Бухенвальда: Елена Ланг рассказала, как ее похищенные в Испании дочери жили в разлуке с матерью

История россиянки Елены Ланг потрясает и ужасает одновременно. В феврале 2021 года в Испании, где проживала женщина с семьей, из элитной частной школы были похищены ее дочери. Объяснений случившегося было несколько — недобросовестный уход со стороны родителей, а самой Елене Ланг объявили, что она не является матерью собственных детей. С этого момента начался тяжелый период вызволения девочек из плена. Только спустя полгода семье удалось воссоединиться. В беседе с ФАН женщина рассказала, как жили ее дети в заточении.
Десятилетнюю Элли и шестилетнюю Лили поместили в, так называемый, детский приют CRAE LLAR LES VINYES в городе Серданьола. Однако это место, как вспоминает сейчас Елена Ланг, больше напоминало скорее пенитенциарное учреждение.
«Это учреждение выглядит, как тюрьма: решетки на окнах, абсолютно пустой бетонный двор, решетки под электричеством, белые стены, там нет отопления в декабре, там тараканы и крысы. Я каждыми днями нарезала там круги вокруг», — рассказала собеседник ФАН.
Внутренние устои учреждения, по словам Ланг, не особо отличались от концентрационных лагерей в Германии, она отметила и крайне сомнительный подход в воспитании детей. Мать девочек с ужасом вспоминает своих дочерей спустя месяцы после нахождения в этом «европейском детском доме».
«Полгода детей морили голодом. Элли весила 25 килограммов в десять лет, когда вышла оттуда. Как из Бухенвальда вышли — кости торчат. Их там мучили, запирали, били за все, издевались. Это и дети, и воспитатели себе позволяли. Кстати, воспитатели — громко сказано. Это непонятные неформалы, не чурающиеся пропаганды ЛГБТ. Они пьют, курят, смотрят какие-то фильмы далеко недетские. Такое там воспитание. Лиле в шесть лет палец сломали, воспитатели за руку потянули. Их как украли из школы, в том они и были. Нам даже передать им вещи не дали, у них даже не было своих трусов, вообще ничего. Дали им какие-то поношенные вещи с дырками, купальник еще какой-то», — поделилась воспоминаниями Елена Ланг.
Увидеть своих детей Елене Ланг позволили лишь спустя три месяца пребывания девочек в CRAE LLAR LES VINYES. Встреча матери с детьми напоминала скорее свидание заключенных с посетителем.
«Встречи проходили под присмотром пяти надзирателей в белой комнате за стеклом. Там был организован тюремный пункт, нужно было проходить через рамку. Это ужасно», — рассказала Ланг.
Чтобы вызволить дочерей из плена, семье Ланг пришлось приложить недюжинные усилия. Родители девочек наняли частного детектива, обратились к российским юристам и в ряд ведомств. Только получив огласку история двух пленниц получила шанс на счастливый конец. Сейчас девочки находятся с родителями, однако полгода в европейском «детском центре» серьезно отразились на здоровье детей.
«Сейчас девочки на полной диспансеризации, их хотят отправить в санатории на лечение. У них диагностированы невроз, проблемы со стопами, не могут нормально ходить, все зажато. Также столкнулись с проблемами желудка из-за истощения. Обострились проблемы с зубами, Элли должна носить специальный аппарат по 15 часов в день. За полгода этот аппарат ей не дали ни разу. Когда мы забрали детей, они были полностью покрыты вшами. Вши для Европы 21 века — это нормально. Представьте, мне приводят ребенка на встречу, а с него просто сыплются вши. Мне сказали, что для центра это нормально, вши у всех детей», — рассказала Елена Ланг.
Вернувшись в РФ преследование семьи Ланг не закончилось. По словам матери девочек, в родной стране они столкнулись с регулярными проверками со стороны российских органов опеки. А инициирует эти проверки… испанская сторона!
«Наши соцслужбы почему-то действуют по указке испанских органов. Испанцы направляют им какие-то ужасные бумаги, полные вранья, а наши проверяют это. Теперь в Испании появилась новая версия. Одну дочку они называют моей, а вторая уже не моя. Якобы испанцы передали детей временно, они оставили все права на детей у себя. Дети — граждане РФ, находясь в РФ, могут быть под опекой каких-то испанцев, которые изначально действовали незаконно? Почему российская сторона продолжает эту историю, продолжают подыгрывать?», — отметила собеседник ФАН.
Ранее Елена Ланг рассказала, ценой каких невероятных усилий ей удалось вернуть своих дочерей, изъятых испанскими властями по надуманному предлогу. По ее словам, охота на детей россиян в Испании стала бизнесом, который приносит большие прибыли его организаторам.