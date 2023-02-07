Как из Бухенвальда: Елена Ланг рассказала, как ее похищенные в Испании дочери жили в разлуке с матерью

История россиянки Елены Ланг потрясает и ужасает одновременно. В феврале 2021 года в Испании, где проживала женщина с семьей, из элитной частной школы были похищены ее дочери. Объяснений случившегося было несколько — недобросовестный уход со стороны родителей, а самой Елене Ланг объявили, что она не является матерью собственных детей. С этого момента начался тяжелый период вызволения девочек из плена. Только спустя полгода семье удалось воссоединиться. В беседе с ФАН женщина рассказала, как жили ее дети в заточении.