Петербурженка Елена Ланг советует не ездить в Европу с детьми, чтобы их не пустили на органы

Петербурженка Елена Ланг рассказала в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», ценой каких невероятных усилий ей удалось вернуть своих дочерей, изъятых испанскими властями по надуманному предлогу. По ее словам, охота на детей россиян в Испании стала бизнесом, который приносит большие прибыли его организаторам.
Елена Ланг сумела вернуть в Россию своих дочек Лилю и Элю, которых полгода держали в изоляции в испанском пенитенциарном учреждении по вздорным обвинениям. Однако эпопея не закончена: матери угрожают арестом испанские власти, а судьба семьи и детей остается под вопросом даже в Санкт-Петербурге, поскольку, по неясным причинам, местные власти готовы выполнять указания из Мадрида.
По словам Елены Ланг, она вместе с детьми уехала в Испанию в 2021 году, чтобы лечить генетическое заболевание у одного ребенка. Вначале было все хорошо: замечательный врач, отличная школа, но после начал СВО отношение к ней и к ее детям в Испании изменилось, и в итоге ее детей просто похитили прямо в школе.
«Это был террористический акт, запланированный директором школы. После начала СВО ситуация ухудшилась в Европе для русских: у кого-то изымали дома, у кого-то счета, у кого-то детей. Наши дети попали тоже под раздачу: их держали в тюремном центре около полу года, морили голодом, издевались над ними, не допускали врача к ребенку-инвалиду, сестрам запрещали общаться друг с другом и разговаривать на русском языке. В результате нахождения в этом центре, который основан еще в 1920-х гг. при зарождении фашизма в Испании, девочки получили серьезные физические и моральные травмы», — рассказала Елена Ланг.
Чтобы изъять детей у мамы, директор школы, по словам потерпевшей, состряпал ложный донос, в котором написал, что она не является их настоящей матерью. Никаких доказательств, чтобы подтвердить свои слова, у директора школы не было, но этого оказалось вполне достаточно, чтобы социальные службы забрали детей.
«Школа написала ложный донос, что мы не настоящие родители наших детей, что является полностью бердом. Социальные службы забрали наших детей прямо из школы, посадили в машину и сказали им: вы отправляетесь в центр для сирот, свою семью вы больше никогда не увидите», — вспоминает кошмар, который пережила семья Елена Ланг.
По ее словам, в отличие от директора школы она могла, к счастью, подтвердить, что она является матерью своих детей, так как у нее были свидетельство о рождении и другие документы, а также видео родов и показания свидетелей, которые видели ее беременной. Но на все это испанские службы не обращали внимание: их интересовали только дети, которых они надеялись изъять у матери.
«Это полный абсурд, который происходит в Европе», — отметила Елена Ланг.
Вытащить детей из испанской тюрьмы для сирот родителям удалось ценой больших усилий и денежных трат. По словам матери, им пришлось потратить целое состояние на оплату испанских адвокатов и частного детектива. Свою работу, считает мать, они отработали, так как дети вернулись к ней. Но если бы не помощь российского МИДа, мать сомневается, что адвокатам удалось бы защитить ее.
«Нам очень помог Вячеслав Арутюнян, сотрудник консульства РФ в Испании. Конечно, основную работу проделали мы и наша семья, непосредственно детектив и испанские адвокаты, которых было около 30 человек. Мы потратили целое состояние на это, но это не главное – главное, что дети с нами», — заявила Елена Ланг.
По мнению матери, ее случай не исключительный. Она считает, что испанцы в глубине своей души таят неприязнь к россиянам за поражение, которое они потерпели вместе с гитлеровской Германией во время Великой Отечественной Войны. И сейчас решили поквитаться с потомками советских воинов победителей, воспользовавшись обстоятельствами, которые сложились вокруг Россия после начала СВО на Украине.
«Они с 1920-х гг. на стороне фашизма, они были против нас во время Второй мировой войны. И сейчас после начала СВО они с удовольствие уничтожают россиян и наших детей. Они решили воспользоваться этим конфликтом, чтобы подлить масло в огонь», — отметила Елена Ланг.
В то же время мать обратила внимание на то, что в вопросе изъятия детей у россиян Испания преследует исключительно меркантильные цели. По ее словам, испанские социальные службы и вовлеченные в процесс госслужание таким образом выколачивают из россиян деньги.
«Испания зарабатывает большие деньги на наших детях. Есть еще очень много других детей, которые пострадали, они до сих пор находятся в заключении», — заявила Елена Ланг.
Специализируется на похищении детей, по ее словам, псевдоблаготворительная организация Fundacion Maria Auxiliadora.
«Это такая коррупционная структура, которая ведет свое начало из католической церкви, и которая якобы помогает бедным детям. Они держат детей в заключении и получают за это большие деньги от правительства ЕС: от 10 до 15 тысяч евро в месяц», — рассказала Елена Ланг.
Но самое ужасное, по ее словам, что эта организация причастна к торговле человеческими органами.
По словам матери, Испания испытывает большие экономические проблемы. Туризм, который ранее приносил ей большие прибыли, с пандемией коронавируса пришел в упадок. Теперь, чтобы как-то поправить положение в стране, правительство Испании, по ее словам, ищет новые возможности пополнения казны. И бизнес с изъятием детей россиян, а также украинцев и белорусов, является одним из процветающих в этой стране, отметила Елена Ланг.
В связи с этим мать рекомендует россиянам, которые собираются в Испанию, хорошенько подумать над тем, стоит ли брать с собой детей.