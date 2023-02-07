Петербурженка Елена Ланг советует не ездить в Европу с детьми, чтобы их не пустили на органы

По ее словам, в отличие от директора школы она могла, к счастью, подтвердить, что она является матерью своих детей, так как у нее были свидетельство о рождении и другие документы, а также видео родов и показания свидетелей, которые видели ее беременной. Но на все это испанские службы не обращали внимание: их интересовали только дети, которых они надеялись изъять у матери.