Глава Росатома анонсировал начало строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии в 2024 году

Процесс возведения АЭС «Пакш-2» в Венгрии должен стартовать в 2024 году, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.
Он уточнил, что «первый бетон» на указанном объекте должны залить уже в следующем году, а само строительство инфраструктуры идет в соответствии с ранее составленными планами. При этом отечественные специалисты готовы ускорить работу, если попросят заказчики.
Венгерская АЭС «Пакш» построена по советским технологиям и использует российское ядерное топливо. Она обеспечивает половину всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в страны. В настоящий момент на станции действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440.
Однако в республике продолжается подготовка к строительству объектов второй очереди по проекту Росатома. Именно эти блоки получили название «Пакш-2». Будапешт рассчитывает на то, что после ввода в строй двух новых ядерных реакторов мощность объекта дойдет до 4,4 тысячи МВт.