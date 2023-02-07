Глава Росатома анонсировал начало строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии в 2024 году

Однако в республике продолжается подготовка к строительству объектов второй очереди по проекту Росатома. Именно эти блоки получили название «Пакш-2». Будапешт рассчитывает на то, что после ввода в строй двух новых ядерных реакторов мощность объекта дойдет до 4,4 тысячи МВт.