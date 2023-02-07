Экс-советник Кучмы Соскин предрек усиление репрессий на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский приведет страну к диктатуре. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
По его словам, сейчас происходит переход от военной автократии к диктатуре. В стране продолжат усиливаться репрессии. Такое развитие ситуации может обернуться гражданскими столкновениями.
«Дальше Украина, теперь уже четко, встала на путь диктатуры», – сказал Соскин.
Экс-советник Кучмы добавил, что киевский режим управляет страной с помощью решения о продлении военного положения и приказа о мобилизации.
Ранее стало известно, что Дания намерена передать Украине танки Leopard 1A5. Речь идет о списанном вооружении.