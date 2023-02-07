Пластический хирург объяснил, почему лицо Мадонны стало неузнаваемым

Хорн уверен, что совсем недавно 64-летняя Мадонна сделала подтяжку лица. Кожа певицы стала натянутой, уменьшился разрез и размер глаз. По мнению пластического хирурга, артистка также сделала ринопластику. Ее естественная форма носа больше подходила к лицу. Также исполнительница увлеклась филлерами.