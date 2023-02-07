Пластический хирург объяснил, почему лицо Мадонны стало неузнаваемым

Пластический хирург Майкл Хорн объяснил, почему лицо американской певицы Мадонны стало неузнаваемым. Эксперт считает, что артистка увлекалась пластикой и скульптурированием.
Хорн уверен, что совсем недавно 64-летняя Мадонна сделала подтяжку лица. Кожа певицы стала натянутой, уменьшился разрез и размер глаз. По мнению пластического хирурга, артистка также сделала ринопластику. Ее естественная форма носа больше подходила к лицу. Также исполнительница увлеклась филлерами.
«Она, по-видимому, ввела большое количество филлера, чтобы придать лицу полный вид. Ее скулы выступают сильнее, чем когда-либо, и кажутся неестественно высокими», — заявил хирург изданию Daily Mail.
Он отметил, что этим списком операций Мадонна не ограничилась. По мнению Хорна, она ввела филлеры в височную область и губы. Форма и линия роста бровей исполнительницы изменились из-за эндоскопической подтяжки.