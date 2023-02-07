Землетрясения в Турции и Сирии: как Ближний Восток отреагировал на трагедию

При этом стоит отметить, что помощь пострадавшим странам оказывают и другие регионы. Так, например, сейчас на территории переживших бедствие государств уже работают сотрудники российских экстренных служб. К гуманитарной работе и спасательным миссиям в настоящее время присоединяется все больше людей со всего света.