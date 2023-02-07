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Землетрясения в Турции и Сирии: как Ближний Восток отреагировал на трагедию

Весь мир
Землетрясения в Турции и Сирии: как Ближний Восток отреагировал на трагедию

Ряд ближневосточных стран предложил свою помощь правительствам пострадавших государств.

Ливан направил десятки человек в Турцию и Сирию для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительных землетрясений, имевших место в ночь на 6 февраля.

Управление гражданской обороны направит в Сирийскую Арабскую Республику (САР) 20 человек. От армии в САР уже направлены 15 военнослужащих, а в Турцию — 20. Все они примут участие в разборе завалов. В дополнение к ним свою поисково-спасательную помощь предложил Ливанский Красный Крест.

Землетрясения в Турции и Сирии: как Ближний Восток отреагировал на трагедию

В настоящий момент подтвержденное количество погибших от землетрясений сирийцев превышает 1500 человек, а в Турции потери уже преодолели отметку в 3500 человек. Ранены десятки тысяч граждан, тысячи жилищ разрушены. Разбор завалов продолжается, как и подземные толчки: афтершоки могут длиться еще некоторое время.

Многие ближневосточные страны изъявили желание помочь пострадавшим государствам различными способами.

Израиль и Палестина

Власти Израиля готовятся направить помощь в Турцию, а именно — поисково-спасательные команды и медицинскую службу. В Сирию, с которой дипломатические отношения до сих пор разорваны, еврейское государство послало медикаменты и предметы первой необходимости для пострадавших.

Премьер-министр Палестины заявил о заключении договоренностей с САР и Турцией о направлении к ним на помощь отрядов спасателей и медиков.

Иордания

По приказу короля Абдаллы II в пострадавшие страны направлена экстренная гуманитарная помощь. Пока что она не включает в себя спасателей.

Иран и Ирак

Тегеран предложил пострадавшим медицинскую помощь как в районах бедствия, так и в лечебных учреждениях Исламской Республики. В аэропорт Дамаска был доставлен гуманитарный груз.

Багдад, в свою очередь, выразил готовность доставить медикаменты и предметы первой необходимости в Сирию.

Катар и Кувейт

Доха через несколько часов после трагедии объявила об открытии воздушного коридора с Турцией, по которому на помощь отправились поисково-спасательные отряды, зимние принадлежности, полевой госпиталь.

Также арабское государство ведет разговоры о предоставлении нескольких миллиардов долларов безвозмездно для Турции.

Кувейт, в свою очередь, также открыл воздушный мост для срочной переброски медицинского персонала и гуманитарной помощи.

Объединенные Арабские Эмираты

Самолет спасателей ОАЭ приземлился в аэропорт Аданы на юге Турции с поисковыми группами, бригадами медиков и оборудованием. Сирии же направлена денежная помощь в размере более 13,5 миллиона долларов.

При этом стоит отметить, что помощь пострадавшим странам оказывают и другие регионы. Так, например, сейчас на территории переживших бедствие государств уже работают сотрудники российских экстренных служб. К гуманитарной работе и спасательным миссиям в настоящее время присоединяется все больше людей со всего света.
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