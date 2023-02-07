Криптобиржа Binance предупредила о приостановке с 8 февраля долларовых переводов

Крупнейшая криптобиржа Binance уведомила клиентов, что с 8 февраля временно останавливает покупку и продажу криптовалют за доллары США.
В официальном заявлении говорится, что прекращение банковских переводов в американской валюте затронет лишь небольшую долю пользователей. Кроме того, компания заверила, что рассчитывает «как можно скорее» вернуть доступ к услуге.
Все другие способы проведения транзакций с криптовалютой не подвергнутся изменениям. Что послужило причиной подобного шага, Binance не указала.
Затронет приостановка только неамериканских пользователей Binance, желающих перевести средства на банковские счета в долларах или с этих счетов. При этом на подразделение Binance.US, находящееся в США и управляющееся отдельно от Binance, временный запрет не распространяется.