Социальная сеть ЯRUS без границ: главные события от Крайнего Севера до Дальнего Востока

О самых важных событиях жители одного из самых северных городов мира узнают именно из социальной сети ЯRUS. Концерты, театральные представления, выставки и спортивные соревнования регулярно проходят в Норильске, который расположен в 300 км к северу от Северного полярного круга. Так, 8 февраля в Норильске открывается уникальная экспозиция, посвященная истории первых экспедиций авантюристов-искателей приключений. В «Путевых заметках Первого дома» рассказывают о любви и путешествиях четы Урванцевых. В ее основе – экспедиция 1923-1924 годов, быт семьи путешественников представлен в воспоминаниях ее участников. Все материалы хранятся в фондах музея Норильска.