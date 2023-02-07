Социальная сеть ЯRUS без границ: главные события от Крайнего Севера до Дальнего Востока

От бушующих морей Крайнего Севера до южных рубежей, от Курильских островов до Балтийских берегов. Более 3800 населенных пунктов, начиная с городов-миллионников, заканчивая поселками городского типа. В социальной сети ЯRUS найдутся события даже из самых крайних географических точек России.
В городе Анадырь проживает чуть больше 13 тысяч жителей, самый удаленный город России. Агрегатор социальной сети ЯRUS собрал самые значимые события. Это выставки, спектакли, концерты и образовательные мероприятия. Например, 10 февраля в концертном зале ДК п. Беринговский состоится торжественный концерт, посвященный 100-летию отечественной гражданской авиации. В начале мероприятия ведущие познакомят гостей с историей, расскажут о первых самолетах, конструкторах и инженерах, которые внесли важный вклад в развитие отрасли.
Светлогорск – один из самых западных российских городов, расположенный на берегу Гданьского залива. Культурная жизнь в городе с населением 16 тысяч человек бьет ключом. С концертами выступят Дима Билан, Клава Кока, Владимир Пресняков, Лолита и «Кипелов». Константин Райкин сыграет моноспектакль «Самое любимое». Жители города увидят мюзикл «Нотр Дам де Пари», шоу-балет Аллы Духовой и мастер-класс Ирины Хакамады.
О самых важных событиях жители одного из самых северных городов мира узнают именно из социальной сети ЯRUS. Концерты, театральные представления, выставки и спортивные соревнования регулярно проходят в Норильске, который расположен в 300 км к северу от Северного полярного круга. Так, 8 февраля в Норильске открывается уникальная экспозиция, посвященная истории первых экспедиций авантюристов-искателей приключений. В «Путевых заметках Первого дома» рассказывают о любви и путешествиях четы Урванцевых. В ее основе – экспедиция 1923-1924 годов, быт семьи путешественников представлен в воспоминаниях ее участников. Все материалы хранятся в фондах музея Норильска.
Необычными событиями представлен самый южный и один из древнейших городов России Дербент. В особом почтении у жителей образовательные мероприятия и выставки. Часть национальной дербентской культуры – посещение хамама. Цель экскурсии «Чистота и традиции дербентских хамамов» сформировать представление об этой разновидности бань, развить интерес к традициям своих предков.
Ежедневно пользователь видит в приложении порядка 30 тысяч событий, которые поступают с таких источников, как Министерство культуры РФ, порталы Афиша, Рамблер, Кассир, социальные сети и Telegram-каналы, анонсы от блогеров ЯRUS. В ленте приложения ЯRUS есть и эксклюзивные мероприятия, такие как «квартирники», домашние театры, выставки, квесты, кулинарные школы и тематические ресторанные вечера, а также события из мира спорта: от чемпионатов России до популярных мест активного отдыха.