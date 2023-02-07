Певица Жасмин опубликовала фотографии подросшей дочери в честь дня рождения девочки

Певица Жасмин трогательно поздравила дочь Маргариту с днем рождения. Артистка выложила серию снимков с девочкой в честь важной даты.
Дочери Жасмин исполнилось 11 лет 7 февраля. Исполнительница написала в честь этого большой пост в Telegram.
По словам певицы, когда у нее подрастал сын Михаил, отец говорил ей, что она не знает вкуса жизни, пока у нее нет дочери. Артистка всегда хотела дочь, но только 11 лет назад, когда малышка появилась на свет, поняла, как отец был прав.
Знаменитость назвала дочь доброй девочкой со стальным характером. По словам Жасмин, с каждым годом девочка вызывает у нее все больше уважения.
«Я очень горжусь каждым твоим самостоятельным шагом, каждым достижением и люблю тебя до Луны и обратно, что бы ни случилось!» — трогательно обратилась к ребенку певица.
Артистка выложила несколько снимков дочери, сделанных в разные годы. Знаменитость пожелала девочке расти счастливой, поскольку это самое главное. Жасмин заверила дочь, что они с мужем всегда будут оберегать ее счастье.
Напомним, певица замужем за бизнесменом Иланом Шором. Звезда поп-сцены родила в этом браке не только дочь, но и сына Мирона. Кроме того, у Жасмин есть сын Михаил от первого мужа — ресторатора Вячеслава Семендуева.