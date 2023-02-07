Певица Жасмин опубликовала фотографии подросшей дочери в честь дня рождения девочки

По словам певицы, когда у нее подрастал сын Михаил, отец говорил ей, что она не знает вкуса жизни, пока у нее нет дочери. Артистка всегда хотела дочь, но только 11 лет назад, когда малышка появилась на свет, поняла, как отец был прав.