Financial Times: ВСУ расходуют беспрецедентное для НАТО количество боеприпасов

Украинская армия каждый день выпускает свыше пяти тысяч артиллерийских снарядов, что больше годового количества боеприпасов, которыми располагает средняя страна НАТО.
Подразделения ВСУ расходуют беспрецедентное для Североатлантического альянса количество боеприпасов, при этом на Украине производство снарядов, мин и ракет фактически отсутствует, пишут аналитики издания Financial Times.
Они отметили, что европейские предприятия ОПК пытаются нарастить объемы своего производства для пополнения национальных арсеналов и продолжения военной помощи киевскому режиму. При этом в ЕС уже фиксируются признаки сбоев в цепочках военных поставок, предупредили обозреватели Financial Times.
Ранее телеканал «360» сообщил о планах властей Швейцарии отказаться от политики нейтралитета и разрешить реэкспорт боеприпасов на Украину.