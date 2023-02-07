Financial Times: ВСУ расходуют беспрецедентное для НАТО количество боеприпасов

Они отметили, что европейские предприятия ОПК пытаются нарастить объемы своего производства для пополнения национальных арсеналов и продолжения военной помощи киевскому режиму. При этом в ЕС уже фиксируются признаки сбоев в цепочках военных поставок, предупредили обозреватели Financial Times.