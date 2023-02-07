Врач Джен Колд перечислила симптомы, с которыми сотруднику запрещено появляться в офисе

С какими симптомами ОРВИ не стоит ездить на работу в офис, рассказала врач Джен Колд.
Высокая температура и лихорадка — это признаки вирусного заболевания. Обнаружив их у себя, не стоит ехать на работу. Нужно взять больничный и остаться дома, отметила Джен Колд в интервью Eat This Not That!, добавив, что каждый человек должен следовать этому правилу.
«Не нужно сбивать температуру таблетками, а потом бежать на работу. Ни к чему геройствовать, идите на больничный», — порекомендовала врач.
При повышенной температуре важно минимум сутки посвятить постельному режиму, считает Джен Колд. Если термометр показывает 38-39 градусов, лучше взять больничный на четыре дня, добавила специалист. Сильная головная боль свидетельствует о развитии заболевания. Наличие кашля — это также одна из веских причин остаться дома.