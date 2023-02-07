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Школьник упал во время игры на перемене и сломал позвоночник в Чите

Происшествия
Школьник упал во время игры на перемене и сломал позвоночник в Чите

Школьник получил серьезную травму позвоночника в Чите, сообщает региональное МВД.

Инцидент произошел в учебном учреждении во время перемены. Ребенок упал на пол во время игры со сверстниками. Врачи зафиксировали у 11-летнего пострадавшего перелом грудного отдела позвоночника.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства случившегося. В настоящее время ребенку оказывают помощь врачи краевой детской клинической больницы. По предварительным данным, состояние юного пациента оценивается как удовлетворительное.
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