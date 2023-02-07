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Прописанный в тульской пятиэтажке ребенок и его родители не находились дома в момент взрыва

Происшествия
Прописанный в тульской пятиэтажке ребенок и его родители не находились дома в момент взрыва

Появились подробности о местонахождении одного из двоих детей, судьба которых оставалась неизвестной после взрыва в пятиэтажке в Ефремове. В момент ЧП несовершеннолетний был с родителями не дома. Об этом ФАН сообщил информированный источник.

Спасатели заканчивают обследование третьего этажа. Погибших там не обнаружили. Из квартиры ярусом ниже, где могла находиться женщина с ребенком, признаков жизни не подают. Специалисты надеются, что семья покинула помещение до хлопка.

Напомним, троих детей, прописанных в разрушенном подъезде, спасли. Одного госпитализировали с сотрясением головного мозга.
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