Беременная Зепюр Брутян призналась в зависимости

Беременная супруга Павла Прилучного, актриса Зепюр Брутян призналась в зависимости. Она рассказала подписчикам в социальных сетях, что не может жить без кофе.
Брутян вышла замуж за Прилучного в августе прошлого года. Недавно поклонники заметили, что фигура актрисы изменилась и заподозрили ее в беременности. При этом она продолжает вести личный блог, а недавно призналась, что страдает от зависимости.
«Хочу убрать кофе из рациона, но пока это дается тяжело, привычка», — рассказала Брутян в социальных сетях.
Она спросила у подписчиков, есть ли среди них кофеманы и поинтересовалась, как они борются с вредной привычкой. Недавно жена Прилучного вышла в свет в лосинах и просторном платье. В Сети снова поползли слухи о ее беременности, но пара упорно хранит молчание, сообщает портал utro.ru.