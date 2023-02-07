Беременная Зепюр Брутян призналась в зависимости

Она спросила у подписчиков, есть ли среди них кофеманы и поинтересовалась, как они борются с вредной привычкой. Недавно жена Прилучного вышла в свет в лосинах и просторном платье. В Сети снова поползли слухи о ее беременности, но пара упорно хранит молчание, сообщает портал utro.ru.