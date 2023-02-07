Реальные доходы жителей ФРГ из-за высокой инфляции упали на 4,1%

Средний размер номинальной заработной платы в Германии по итогам прошлого года увеличился на 3,4%. Однако этот результат был нивелирован высокой инфляцией свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления (Destatis).
Повышение зарплат оказалось максимальными с начала расчета показателя в 2008 году. В то же время потребительские цены в ФРГ взлетели на 7,9%. Из-за этого реальные доходы населения с учетом инфляции сократились на 4,1%. Таким образом, снижение зафиксировано третий год подряд.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков ранее отметил, что правительство ФРГ вынуждено менять экономическую модель развития на фоне неблагоприятной ситуации в энергетической сфере. Это произошло, поскольку Берлин отказался от импорта российского голубого топлива, заменив его на СПГ.