Реальные доходы жителей ФРГ из-за высокой инфляции упали на 4,1%

Повышение зарплат оказалось максимальными с начала расчета показателя в 2008 году. В то же время потребительские цены в ФРГ взлетели на 7,9%. Из-за этого реальные доходы населения с учетом инфляции сократились на 4,1%. Таким образом, снижение зафиксировано третий год подряд.