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Татьяна Васильева сообщила о желании принять участие в спецоперации

Общество
Татьяна Васильева сообщила о желании принять участие в спецоперации

Актриса Татьяна Васильева заявила о желании поехать на фронт и принять участие в спецоперации (СВО). Артистка готова лично встать на защиту страны.

По словам звезды отечественного кино, она бы поехала в зону СВО, если бы ей было поменьше лет. Васильева считает, что пригодилась бы на фронте. Актриса была бы готова научиться всему.

«Я бы раздавала, бинтовала, стреляла», — уточнила артистка в программе Екатерины Стриженовой «Самое время» на Первом канале.

Знаменитость добавила, что сейчас чувствует себя большой патриоткой. Чем дольше идет спецоперация, тем больше она понимает, как любит свою страну, отметила Васильева.
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