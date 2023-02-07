Татьяна Васильева сообщила о желании принять участие в спецоперации

Актриса Татьяна Васильева заявила о желании поехать на фронт и принять участие в спецоперации (СВО). Артистка готова лично встать на защиту страны.
По словам звезды отечественного кино, она бы поехала в зону СВО, если бы ей было поменьше лет. Васильева считает, что пригодилась бы на фронте. Актриса была бы готова научиться всему.
«Я бы раздавала, бинтовала, стреляла», — уточнила артистка в программе Екатерины Стриженовой «Самое время» на Первом канале.
Знаменитость добавила, что сейчас чувствует себя большой патриоткой. Чем дольше идет спецоперация, тем больше она понимает, как любит свою страну, отметила Васильева.