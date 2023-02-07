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Бундесвер начал испытания новой самоходной гаубицы RCH-155 для нужд ВСУ

Армия
Бундесвер начал испытания новой самоходной гаубицы RCH-155 для нужд ВСУ

Специалисты немецкой армии приступили к испытаниям новой самоходной гаубицы RCH-155, при этом заказчиком этих артиллерийских орудий стали ВСУ.

Как сообщает ряд СМИ Федеративной Республики Германии, САУ RCH-155 начали испытывать на полигонах бундесвера. Установка смонтирована на колесном шасси, имеет калибр 155 миллиметров и дальность прицельного огня до 50 километров. Киевский режим рассчитывает получить от Берлина не менее 18 этих САУ, их тестирование продлится до мая 2023 года.

Ранее телеканал «360» рассказал о главных недостатках устаревших танков Leopard 1, которые немецкие власти собираются предоставить ВСУ.
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