Как сообщает ряд СМИ Федеративной Республики Германии, САУ RCH-155 начали испытывать на полигонах бундесвера. Установка смонтирована на колесном шасси, имеет калибр 155 миллиметров и дальность прицельного огня до 50 километров. Киевский режим рассчитывает получить от Берлина не менее 18 этих САУ, их тестирование продлится до мая 2023 года.