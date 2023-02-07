Политолог Кедми возмутился из-за роскошной жизни бывших кумиров россиян за границей

Уровень жизни звезд, сбежавших из России в свете событий на Украине, вызвал возмущение у израильского политолога Якова Кедми. Об этом он рассказал в прямом эфире «Соловьев Live».
По его мнению, такие личности едва ли могут претендовать на высокую мораль, поскольку смысл их жизни заключается в получении денег и роскоши. В качестве примера он привел юмориста Максима Галкина✱ (лицо, выполняющее функции иностранного агента), который жил в замке вместе с супругой Аллой Пугачевой и скупал антиквариат и произведения искусства.
«Посмотрите на хоромы этих ваших культурных символов, эти замки! Что они вложили? Деньги. Еще 20 комнат, еще три этажа, еще один бассейн. Еще одна вилла, еще один замок черт знает где. В этом смысл их жизни! А вы их превратили в ваш нравственный ориентир, вы их слушаете. Все кричат: "Как же мы без них? Они же светоч". Они, которые, кроме как кривляться на сцене – да, может быть, талантливо, – больше ничего не умеют», — вспылил Кедми.
Ранее стало известно, что Галкин лишился наград Кемеровской области. Такое решение принял губернатор региона Сергей Цивилев на основании обращения ветеранов.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами