По его мнению, такие личности едва ли могут претендовать на высокую мораль, поскольку смысл их жизни заключается в получении денег и роскоши. В качестве примера он привел юмориста Максима Галкина✱ (лицо, выполняющее функции иностранного агента), который жил в замке вместе с супругой Аллой Пугачевой и скупал антиквариат и произведения искусства.