Обозреватели Newsweek заявили, что мосты на Украине могут не выдержать вес западных танков

США и страны Европы активнее пытаются передавать Украине вооружение и боеприпасы. Они также обещали передать ВСУ американские и немецкие танки Abrams и Leopard. Об этом сообщают обозреватели издания Newsweek.
Аналитики отметили, что большой вес натовских боевых машин может стать проблемой при их эксплуатации на территории Украины. По словам экспертов, танкам придется совершать маневры для того, чтобы добраться до пункта назначения.
«Этим сможет воспользоваться российская военная разведка, чтобы извлечет выгоду из логистических решений ВСУ», — говорится в публикации Newsweek.
Обозреватели добавили, что все последние модели, которые собираются отправить Киеву, более современные и тяжелые. Например, вес танка M1A1 Abrams может достигать до 70 тонн. Так, не все мосты смогут выдержать такие боевые машины.