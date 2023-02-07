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Медицинский центр UCSF нашел лекарство против поедающей мозг амебы

Общество
Медицинский центр UCSF нашел лекарство против поедающей мозг амебы

Врачи Медицинского центра Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) спасли пациента от гранулематозного амебного энцефалита.

Мужчина средних лет попал в учреждение с выявленными новообразованиями в мозге. Биопсия показала, что пациент заражен редчайшей инфекцией ЦНС, вызванной амебой Balamuthia mandrillaris.

Набор антибактериальных, противопаразитных и противогрибковых препаратов не дал положительных результатов. Тогда команда врачей решила попробовать экспериментальный метод лечения, о котором стало известно благодаря статье в научном журнале.

Врачи дали мужчине антибиотик, которые много лет используется для лечения инфекции мочевыводящих путей. Пациент быстро пошел на поправку, и повреждения мозга значительно уменьшились.
инфекция мозга мочевыводящие пути амеба
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