Медицинский центр UCSF нашел лекарство против поедающей мозг амебы

Врачи Медицинского центра Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) спасли пациента от гранулематозного амебного энцефалита.
Мужчина средних лет попал в учреждение с выявленными новообразованиями в мозге. Биопсия показала, что пациент заражен редчайшей инфекцией ЦНС, вызванной амебой Balamuthia mandrillaris.
Набор антибактериальных, противопаразитных и противогрибковых препаратов не дал положительных результатов. Тогда команда врачей решила попробовать экспериментальный метод лечения, о котором стало известно благодаря статье в научном журнале.
Врачи дали мужчине антибиотик, которые много лет используется для лечения инфекции мочевыводящих путей. Пациент быстро пошел на поправку, и повреждения мозга значительно уменьшились.