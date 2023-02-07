Charlie Hebdo опубликовал издевательскую карикатуру на землетрясение в Турции с намеком

Реакция турецких властей на новый выпуск журнала Charlie Hebdo пока не сообщается. Французская сторона также не прокомментировала инцидент. Накануне в Турции произошло сильнейшее с 1939 года землетрясение. По последним данным, известно о 3,5 тыс. погибших. Более 20,5 тыс. человек получили травмы. Спасатели продолжают разбор завалов в пострадавших регионах. Россия направила своих специалистов на помощь турецким коллегам.