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Charlie Hebdo опубликовал издевательскую карикатуру на землетрясение в Турции с намеком

Общество
Charlie Hebdo опубликовал издевательскую карикатуру на землетрясение в Турции с намеком

Французский журнал политической сатиры Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на землетрясения в Турции.

На обложке издания появилось изображение разрушенных домов. Его сопровождает надпись «Землетрясение в Турции. Танки посылать не надо». В этой фразе усматривается отсылка к Украине и передаче киевскому режиму иностранного вооружения.

Реакция турецких властей на новый выпуск журнала Charlie Hebdo пока не сообщается. Французская сторона также не прокомментировала инцидент. Накануне в Турции произошло сильнейшее с 1939 года землетрясение. По последним данным, известно о 3,5 тыс. погибших. Более 20,5 тыс. человек получили травмы. Спасатели продолжают разбор завалов в пострадавших регионах. Россия направила своих специалистов на помощь турецким коллегам.
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