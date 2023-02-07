Читатели французского издания Le Figaro не оценили усилий европейских властей по сдерживанию экономики России. Они увидели в антироссийских рестрикциях интеллектуальный упадок Евросоюза.
По словам одного из комментаторов, Россия в любом случае найдет покупателей на свою нефть. При этом увеличенные до рекордных отметок отгрузки топлива в США уже показали, кому выгодные ограничения против Москвы, добавил другой читатель.
Санкции ЕС стали хорошим методом законно задекларировать миллиарды евро, которые идут на Украину через сети и скрываются от налогоплательщиков. Антироссийские санкции же попросту уничтожают простых европейцев, заявил пользователь под ником VitemadosePfizer.
На фоне сложившейся экономической ситуации комментатор anonyme 18696 предложил выдать ЕС золотую медаль Евросоюзу за выстрел себе в ногу.