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Сенат Франции одобрил наращивание поставок оружия Украине

Политика
Сенат Франции одобрил наращивание поставок оружия Украине

Резолюция с призывом о наращивании поставок вооружений Киеву получила поддержку в верхней палате парламента Франции. Об этом свидетельствуют результаты голосования, опубликованные в Twitter.

Автором инициативы является лидер «Группы независимых» в Сенате Клод Малюре и его коллеги. Идею поддержали 324 законодателя из 340.

«Если Европа хочет прочного мира на континенте, она должна выучить язык силы… Пришло время перевооружить наши демократии перед лицом тирании 21 века», — говорится в заявлении Малюре.

Российские власти неоднократно предостерегали западные страны от поставок оружия на Украину. В Кремле считают, что подобные действия лишь усугубляют положение дел.
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