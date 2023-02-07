Сенат Франции одобрил наращивание поставок оружия Украине

Резолюция с призывом о наращивании поставок вооружений Киеву получила поддержку в верхней палате парламента Франции. Об этом свидетельствуют результаты голосования, опубликованные в Twitter.
Автором инициативы является лидер «Группы независимых» в Сенате Клод Малюре и его коллеги. Идею поддержали 324 законодателя из 340.
«Если Европа хочет прочного мира на континенте, она должна выучить язык силы… Пришло время перевооружить наши демократии перед лицом тирании 21 века», — говорится в заявлении Малюре.
Российские власти неоднократно предостерегали западные страны от поставок оружия на Украину. В Кремле считают, что подобные действия лишь усугубляют положение дел.