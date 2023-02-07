MWM: Великобритания оставила собственную армию без артиллерии ради помощи Украине

В MWM напомнили, что до спецоперации на Украине эти гаубицы использовали только во время американского вторжения в Ирак в 2003 году и последующей оккупации. Украине при этом обещали 30 установок в базовой модификации, которую британская армия перестала использовать еще в 1995 году. Но она использует стандартные боеприпасы НАТО калибра 155-мм, которые уже хорошо знакомы ВСУ.