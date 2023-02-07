Делегация депутатов из Нидерландов посетила Киев

Палата представителей Нидерландов посетила Украину. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация.
Делегацию принял замруководителя офиса украинского лидера Игорь Жовква. Политик поблагодарил Нидерланды за помощь. Кроме того, он призвал предоставить больше оружия. Стороны также обсудили вопрос о возможном вступлении Украины в Евросоюз.
Стоит отметить, что событие стало первым визитом депутатов в Киев после начала спецоперации.
Ранее сопредседатель фракции партии «Европейская солидарность» в Верховной раде Ирина Геращенко заявила, что Киев пытается сымитировать евроинтеграцию. По ее словам, заявления о выполнении критериев для получения статуса кандидата не соответствуют действительности.