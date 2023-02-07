Делегация депутатов из Нидерландов посетила Киев

Делегацию принял замруководителя офиса украинского лидера Игорь Жовква. Политик поблагодарил Нидерланды за помощь. Кроме того, он призвал предоставить больше оружия. Стороны также обсудили вопрос о возможном вступлении Украины в Евросоюз.