Психолог назвала фразы родителей, которые способны разрушить детскую психику

Всем известно, что человек формируется с первых дней жизни и основу его характера закладывают мама и папа. Любое слово, действие и даже чувства родителей по отношению к ребенку формируют его личность. Часто они, сами того не замечая, наносят огромную травму детской психике своими словами и, таким образом, ставят ребенку преграды на пути к целям в будущем. Психолог Александра Миллер во время беседы с корреспондентом ФАН назвала несколько фраз, которые недопустимо использовать в разговоре со своими детьми.