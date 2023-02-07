Психолог назвала фразы родителей, которые способны разрушить детскую психику

Всем известно, что человек формируется с первых дней жизни и основу его характера закладывают мама и папа. Любое слово, действие и даже чувства родителей по отношению к ребенку формируют его личность. Часто они, сами того не замечая, наносят огромную травму детской психике своими словами и, таким образом, ставят ребенку преграды на пути к целям в будущем. Психолог Александра Миллер во время беседы с корреспондентом ФАН назвала несколько фраз, которые недопустимо использовать в разговоре со своими детьми.
«"Большие деньги честным путем не заработаешь", "без связей в этом мире ничего не добьешься", "мал еще, чтобы мнение свое иметь" и так далее. Такой настрой, несомненно, не добавляет оптимизма, но есть куда более страшные вещи. К примеру, когда родители оскорбляют своих детей, ставя под сомнения их умственные способности: "безмозглый", "тупица", "включи мозги", – рассказала Александра Миллер.
Нельзя критиковать внешность ребенка, говоря: «куда ты столько ешь и так выглядишь, как бегемот», «ты у нас не красавица, потому лучше хотя бы хорошо учиться» или особенности поведения фразами: «ты ешь, как свинья», «посмотри ты оделся, как пугало». Вместо того, чтобы направить ребенка, проявить свою заботу и участие, многие, к счастью не все, выбирают модель «тирании, запугивания и обезличивания». Это вызывает у ребенка страх, чувство вины, порождая низкую самооценку.
«Ни один адекватный психолог не берет в терапию только ребенка и всегда указывает на то, что дети – это проекция родителей. Поведение детей, которое раздражает и вызывает беспокойство очень часто говорит лишь о том, что они просто таким образом привлекают к себе внимание, пытаются получить любовь и внимание», – объяснила специалист.
Самое лучшее, что может дать родитель своему ребенку – это чувство, что его можно любить просто так. За то, что он есть, невзирая на оценки, медали и прочие заслуги. Безусловная любовь дает чувство безопасности в жизни. Именно в такой среде можно вырастить уверенную в себе, психологически здоровую личность.
«Дети воспринимают этот мир через взрослых, поэтому если вас в чем-то не устраивает ребенок – обратите внимание на себя», – заключила Александра Миллер.
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