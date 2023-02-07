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Пользователи Сети столкнулись со сбоями в работе сервиса «ВКонтакте»

Общество
Пользователи Сети столкнулись со сбоями в работе сервиса «ВКонтакте»

Часть пользователей социальной сети «ВКонтакте» испытывает проблемы с доступом к сервису.

О неполадках в работе ресурса стало известно благодаря сайту детектора сбоев. Позже информацию подтвердили в пресс-службе социальной сети «ВКонтакте».

При попытке открыть страницу пользователи видят надпись следующего содержания: «Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже». По информации ТАСС, сейчас специалисты «ВКонтакте» завершают работы по восстановлению доступа в полном объеме.
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