Пользователи Сети столкнулись со сбоями в работе сервиса «ВКонтакте»

Часть пользователей социальной сети «ВКонтакте» испытывает проблемы с доступом к сервису.
О неполадках в работе ресурса стало известно благодаря сайту детектора сбоев. Позже информацию подтвердили в пресс-службе социальной сети «ВКонтакте».
При попытке открыть страницу пользователи видят надпись следующего содержания: «Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже». По информации ТАСС, сейчас специалисты «ВКонтакте» завершают работы по восстановлению доступа в полном объеме.