Пользователи Сети столкнулись со сбоями в работе сервиса «ВКонтакте»

При попытке открыть страницу пользователи видят надпись следующего содержания: «Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже». По информации ТАСС, сейчас специалисты «ВКонтакте» завершают работы по восстановлению доступа в полном объеме.