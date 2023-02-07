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Пользователи «ВКонтакте» из Армении, Турции и других стран тоже столкнулись со сбоями

Технологии
Пользователи «ВКонтакте» из Армении, Турции и других стран тоже столкнулись со сбоями

Сбои в работе социальной сети «ВКонтакте» заметили не только в России. Об этом сообщил источник ФАН.

С проблемами столкнулись пользователи соцсети из Армении. Также сбои во «ВКонтакте» наблюдаются в Турции и в других странах.

Ранее сайт-детектор сбоев зафиксировал проблемы с работой «ВКонтакте» у части пользователей. Информацию о неполадках подтвердили в пресс-службе соцсети.

В компании рассказали, что в некоторых регионах могут возникать краткосрочные затруднения с загрузкой «ВКонтакте». Команда соцсети завершает восстановление нормального доступа.
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