Телеведущая Роза Сябитова похвалила современных мужчин за отношение к женщинам. Знаменитость заметила, что сильный пол стал делить со своими избранницами домашние хлопоты и уход за детьми.
Сябитова призналась, что в молодости, когда она была замужем, не могла представить, чтобы муж помог ей среди ночи с ребенком. На примере своей дочери телеведущая видит, что теперь все по-другому. При этом она призывает не «садиться на голову» своим мужчинам.
«И моя дочка, молодая мама, понимает, когда он может проявить себя как отец, а когда он кормилец, и лучше оставить его в покое. Не надо мужа припахивать. Он сам все понимает», — заявила Сябитова изданию PopCornNews.
Недавно телеведущая рассказала о конфузе, который случился с ней на шоу «Маска. Танцы». Она не попала в синхрон с балетом и только потом поняла, в чем проблема. Она учила танец дома по видеозаписи и запомнила движения в зеркальном отражении.