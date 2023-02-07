Роза Сябитова похвалила современных мужчин за отношение к женщинам

Сябитова призналась, что в молодости, когда она была замужем, не могла представить, чтобы муж помог ей среди ночи с ребенком. На примере своей дочери телеведущая видит, что теперь все по-другому. При этом она призывает не «садиться на голову» своим мужчинам.