Сотрудники МЧС РФ извлекли девочку из-под завалов дома в сирийской Джебле

Напомним, в стране произошло разрушительное землетрясение. Смертельные травмы получили более 1400 человек. Специалисты продолжают работы по разбору завалов. К ним на помощь прибыли сотрудники МЧС РФ. Ранее им удалось найти выжившего. Экстренным службам помогают волонтерские и студенческие объединения.