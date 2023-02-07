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Сотрудники МЧС РФ извлекли девочку из-под завалов дома в сирийской Джебле

Происшествия
Сотрудники МЧС РФ извлекли девочку из-под завалов дома в сирийской Джебле

Российские спасатели достали из-под обломков здания в сирийской Джебле девочку в возрасте около девяти лет. Об этом сообщает SANA.

Пострадавшую доставили в больницу. Сведения о состоянии юной пациентки пока не поступали.

Напомним, в стране произошло разрушительное землетрясение. Смертельные травмы получили более 1400 человек. Специалисты продолжают работы по разбору завалов. К ним на помощь прибыли сотрудники МЧС РФ. Ранее им удалось найти выжившего. Экстренным службам помогают волонтерские и студенческие объединения.
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