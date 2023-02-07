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Соловьев посоветовал Германии «не прохихикать» ответ России на вооружение Украины

Украина
Соловьев посоветовал Германии «не прохихикать» ответ России на вооружение Украины

Берлин заигрался с поставками оружия Киеву. Такой точки зрения придерживается телеведущий и журналист Владимир Соловьев.

По его мнению, европейские политики, особенно немецкие, плохо понимают, чем могут обернуться действия Запада на Украине. Он сделал предупреждение: шутки Берлина на этот счет прекратятся, когда угроза ответа Москвы будет реальной.

«Хихикай – а когда начнется бомбардировка немецких городов, ты что своему народу скажешь? Что ты все прохихикала? А ты считаешь, что не начнется? Что ты можешь посылать на наши границы и на наши территории немецкие танки с крестами? Путин четко и ясно сказал: "Мы ответим не только бронетехникой". Или вы считаете, что не участвуете в конфликте? Какая нам разница, что вы считаете? Это вас должно волновать, что мы считаем. Попробуйте падающим на вас "Кинжалам" сказать, что они неправильно посчитали. Все будет совсем по-другому», — отметил Соловьев.

Правительство Германии ранее одобрило поставку Украине танков Leopard 1. Речь идет о 178 бронированных машинах.
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