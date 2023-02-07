Мария Шукшина два года не виделась с дочерью, которая увлекается бодибилдингом

Дочь актрисы и телеведущей Марии Шукшиной Анна Трегубенко рассказала о сложных отношениях с матерью. По словам девушки, увлекающейся бодибилдингом, они с артисткой не виделись два года.
Шукшина не приняла хобби дочери, которая фанатеет от качалки. Трегубенко вспомнила, что мать оскорбила ее, когда она приобрела мышцы, сделавшие ее фигуру похожей на мужскую. При встрече актриса заявила дочери, что та «похожа на трансвестита».
«Мы даже поздороваться не успели. Это вместо «привет» было», — поделилась девушка в эфире шоу НТВ «Секрет на миллион».
Трегубенко призналась, что тема взаимоотношений с матерью для нее больная. В детстве все попытки обнять или поцеловать звездную мать всегда были не вовремя, пожаловалась дочь Шукшиной.
Бодибилдинг стал для девушки спасением. Трегубенко говорит, что благодаря этому увлечению очень сильно полюбила себя, пишет Teleprogramma.pro. По словам дочери актрисы, теперь она видит в зеркале мечту, которая сбылась.