Мария Шукшина два года не виделась с дочерью, которая увлекается бодибилдингом

Шукшина не приняла хобби дочери, которая фанатеет от качалки. Трегубенко вспомнила, что мать оскорбила ее, когда она приобрела мышцы, сделавшие ее фигуру похожей на мужскую. При встрече актриса заявила дочери, что та «похожа на трансвестита».