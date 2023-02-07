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Невролог Мацокин назвал самый распространенный симптом начала инсульта

Невролог Мацокин назвал самый распространенный симптом начала инсульта

Признаки, по которым можно определить начало инсульта, перечислил врач-невролог Игорь Мацокин.

Заболевание является клиническим синдромом, который провоцирует разрушение функций мозга из-за острого нарушения кровообращения. Его может спровоцировать эмболия или тромбоз. Утрата какой-либо функции мозга, потеря чувствительности или силы в конечности — основной предшественник инсульта, заявил невролог.

«Если появились слабость в руке, ноге или половине тела, асимметрия лица, человеку сложно говорить и понимать речь, частично или полностью пропало зрение, немедленно вызовите скорую помощь по номерам 103 или 112», — передает слова невролога агентство «Прайм».

Инсульт в большинстве случаев возникает как осложнение после атеросклероза, патологии крови или болезни сердца. При этих недугах необходимо обратиться к врачу и пройти подробное клиническое исследование, заявил Мацокин.
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